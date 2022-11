British Airways reduz voos e equaciona mais despedimentos. Inglaterra retira Alemanha e Suécia do corredor aéreo

A companhia aérea britânica British Airways (BA) anunciou esta quinta-feira que vai reduzir o número de voos já programados para este mês, depois do Governo do Reino Unido ter colocado mais restrições às viagens de lazer para tentar conter a disseminação do coronavírus.

