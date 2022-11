Nuno Mangas é o novo presidente do Compete

Nuno Mangas, até agora presidente da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), foi oficialmente designado para exercer o cargo de presidente da comissão diretiva do programa de fundos europeus para a competitividade e internacionalização, o Compete 2020.

A designação consta do despacho assinado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, na sequência da cessação de funções do anterior presidente do Compete, Jaime Andrez.

Recorde-se que, logo em setembro, o Expresso avançou que Nuno Mangas estava na calha para substituir Jaime Andrez. Este deixou o Compete e a coordenação da rede de sistemas de incentivos às empresas pela Parpública.

No processo foi ouvida a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP), que se pronunciou favoravelmente à designação de Nuno Mangas.

O ministério da Economia informa que o Compete 2020 desempenha um "papel essencial" no reforço da capacidade de investimento das empresas portuguesas e que "será fundamental na execução do Plano de Recuperação e Resiliência recentemente apresentado, assim como na implementação do próximo quadro financeiro plurianual para 2021-2027", vulgo Portugal 2030.