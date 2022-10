OE 2021: governo projeta aumento das exportações de 10,29%

"O crescimento antecipado para 2021 na área do euro deverá refletir-se num aumento do ritmo de crescimento da procura externa relevante para as exportações portuguesas, projetando-se um aumento das exportações de bens e serviços de 10,9%, após uma forte contração em 2020 (-22%)", diz a proposta de Orçamento de Estado que o Ministro das Finanças entregou esta quinta-feira no Parlamento.

"Este aumento deverá refletir uma recuperação do setor do turismo, onde o impacto da pandemia foi particularmente severo em 2020. As importações de bens e serviços deverão crescer 7,2% (-17,9% em 2020), em linha com a evolução da procura global. Adicionalmente, a inflação medida pelo IPC, deverá aumentar em 2021, prevendo-se um crescimento de 0,7%, após uma recuo em 2020 (-0,1%)", diz o documento.

Com esta projeção, o governo agrava as estimativas de quebra das exportações (-22%) e das importações (-17,9%) que tinham sido avançadas para 2020 no Orçamento Suplementar, em junho: descidas de 15,4% e 11,4%, respetivamente,