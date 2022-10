OE 2021: eis os maiores investimentos programados para o próximo ano

O investimento estruturante deverá disparar em 2021, atingindo cerca de €1.763 milhões. São mais €1.054 milhões face a 2020 devido ao impulso de grandes obras em áreas como os transportes, ambiente, agricultura e educação.

O maior de todos é o investimento de €361 milhões na Escola Digital. Na área da educação e do ensino superior, destaque também para o conjunto de €230 milhões de investimentos programados no Portugal 2020 a concretizar em 2021.

Os investimentos previstos na lei da programação militar surgem em terceiro lugar com €201 milhões.

O quarto maior investimento é no corredor ferroviário internacional Sul (€147 milhões). E o quinto são as as obras do metro do Porto (€111 milhões) a que se somam mais €11 milhões para o reforço em 18 unidades da sua frota.

Seguem-se outros projetos da Ferrovia 2020 no corredor internacional Norte (€99 milhões), no corredor Norte-Sul (€78 milhões) e nos corredores complementares (€60 milhões).

Na agricultura, destaque para os €60 milhões a investir no regadio. E na capital, estão previstos €58 milhões para as obras do metropolitano, bem como 39 milhões para a aquisição de 14 unidades para a frota do metro de Lisboa.

Na saúde, destaque para os €28 milhões a investir no novo Hospital Central do Alentejo.

Ainda nos transportes, serão investidos €26 milhões na aquisição de material circulante para o sistema de mobilidade do Mondego e outros €25 milhões na aquisição de dez barcos para a Transtejo.