Privatização da Efacec derrapa para o próximo ano

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, tinha como fasquia voltar a colocar a Efacec nas mãos dos privados este ano, mas o Expresso sabe que isso dificilmente irá acontecer. Já se está, inclusive, a trabalhar num cenário em que os 71,3% de Isabel dos Santos deixem de estar na esfera do Estado apenas em 2021.

O processo arrastou-se mais do que se estava à espera, quando, a 2 de julho, a Efacec foi parcialmente nacionalizada — o empréstimo garantido de €50 milhões só chegou em meados de agosto, a escolha dos assessores financeiros arrastou-se, assim como a nomeação dos novos órgãos sociais. O Governo preferiu não levar os crité­rios do concurso de privatização a conselho de ministros antes da aprovação do Orçamento do Estado, para que não houvesse ruído em torno da privatização.