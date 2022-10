Taguspark investe 11 milhões em nova sede da Miniclip

A Miniclip vai passar a ocupar um novo edifício no Taguspark, a partir de outubro de 2021. A produtora britânica de videojogos e o Taguspark fixaram um acordo de longa duração para o uso do novo espaço, mas caberá ao parque tecnológico do concelho de Oeiras assumir um investimento estimado em 11 milhões de euros. O novo edifício, que dá pelo nome de Simulador II, já está em construção. O projeto foi apresentado publicamente esta quarta-feira, tendo contado com a presença de Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

Para a famosa produtora de videojogos, trata-se de uma evolução na continuidade: a Miniclip vai manter-se dentro do recinto do Taguspark, deslocando apenas trabalhadores e ferramentas de trabalho para um edifício que fica a cerca de 200 metros de distância do espaço que a produtora partilha atualmente com outras empresas.

O novo edifício terá capacidade para albergar 350 pessoas – um número que deixa em aberto o reforço da equipa da Miniclip em Portugal (atualmente, a produtora de jogos emprega 277 pessoas no país). No total, o espaço situado no Lote 33 do Taguspark deverá contar com 4000 metros quadrados, informa um comunicado do Taguspark.

A Miniclip tem um braço tecnológico em Portugal desde 2010. A produtora, que é um dos nomes grandes dos jogos para a Internet, é responsável pelo lançamento de títulos conhecidos como ‘8 Ball Pool’, ‘Agario’, ‘Soccer Stars’, ‘Carrom Pool’ e ‘Mini Football’, entre outros títulos.