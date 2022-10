Portugal atrai €2,5 mil milhões em megacentrais solares

Será um dos maiores pacotes de investimento de sempre no sector energético em Portugal. Seis empresas com projetos para centrais solares de larga escala estão em vias de assinar com a REN — Redes Energéticas Nacionais um conjunto de acordos que lhes permitirão construir e ligar à rede elétrica 14 megaprojetos fotovoltaicos, com uma capacidade total de 3,5 gigawatts (GW), que deverão envolver um investimento em torno de €2,5 mil milhões.

Os acordos com a REN são uma das três vias de licenciamento de novos projetos solares em Portugal, um mercado que tem despertado forte interesse de largas dezenas de promotores e de diversos investidores internacionais. Com a tecnologia fotovoltaica a assumir preços competitivos face a outras fontes, e dado o potencial solar de Portugal, sobretudo na Região Sul, são muitas as empresas a disputar a possibilidade de acederem a um ponto de ligação à rede, cujas licenças não têm prazo.