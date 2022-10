Lixo espacial traz milhões para Portugal

São nove meses desde o lançamento até à desintegração. O ClearSpace One deverá descolar em 2025 de uma base espacial ainda a definir com o propósito de iniciar órbitas consecutivas até chegar aos mil quilómetros de altitude, onde poderá, finalmente, encontrar o destino para que foi desenhado. Só que em vez de um planeta ou um meteoro, o ClearSpace One terá como missão capturar e destruir um adaptador de satélite que ficou a pairar em torno da Terra — e que hoje é apenas um perigoso pedaço de lixo espacial com 112 quilos. A bordo desta missão, financiada pela Agência Espacial Europeia (ESA) e por investidores privados, segue tecnologia desenvolvida por quatro marcas portuguesas: Deimos, que subcontratou o ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade e a LusoSpace, e a Critical Software.

“Trata-se da primeira missão europeia e mundial que tem como objetivo a remoção de um objeto em órbita descontrolado”, explica Nuno Ávila Martins, diretor-geral da Deimos.