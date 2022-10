Senhorios discriminam casais homossexuais

A probabilidade de um casal composto por dois homens receber uma resposta positiva a um pedido de arrendamento é entre 23% e 26% mais baixa quando comparada com casais de sexos opostos”, afirma Filipe Gouveia, investigador português que está a doutorar-se em Economia na Universidade de Lunde, na Suécia. “Em freguesias onde a população é mais religiosa, os casais do mesmo sexo são menos discriminados”, acrescenta. Estas são duas das principais conclusões publicadas em “Religiosity and discrimination against same-sex couples: The case of Portugal’s rental market”, trabalho realizado em coautoria com a professora Therese Nilsson e o investigador sueco Niclas Berggren.

A discriminação de casais do mesmo sexo manifesta-se no acesso ao arrendamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, apesar dos progressos em termos de legislação, parentalidade e casamento. É uma situação que existe mas que não se traduz em queixas concretas junto dos principais atores do mercado ouvidos pelo Expresso.