A formação de novas competências digitais é essencial para 40% dos gestores

É uma tendência da era digital à qual já não se consegue escapar e que pede, cada vez mais, respostas assertivas por parte das empresas. Em resposta aos desafios se colocam à gestão de recursos humanos nas PME, 40% dos inquiridos no estudo“Novos Desafios Digitais, a Gestão das PME” não tem dúvidas que a formação de novas competências na função atual deve ser a principal meta, enquanto 25% apontam para a requalificação dos colaboradores existentes para novas funções. É uma das componentes mais complexas do processo de implementação da transição digital, com 35% a considerarem mesmo que a implementação, em si, é a parte mais difícil, porque se trata de uma fase de adaptação, segundo 21%. Mas as dificuldades não terminam aí. 10% olham para o pós-implementação como o maior desafio de um projeto de introdução de soluções tecnológicas de gestão, com 36% a justificar que tal acontece porque é quando as pessoas têm de começar a trabalhar com algo novo e, para 22% dos entrevistados, é quando surgem os problemas. Com mais ou menos obstáculos, a mobilidade é uma realidade e 66% considera que as pessoas devem ter acesso às ferramentas para trabalhar onde for mais conveniente e só 15% das pessoas acha que se tem obrigatoriamente de trabalhar à secretária no local de trabalho. Por outro lado, 11% considera que a empresa ainda não evoluiu no contexto digital. E ficar para trás pode deitar muito trabalho a perder.

