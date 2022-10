Humberto Pedrosa deixa administração da TAP

Humberto Pedrosa, o acionista privado da TAP, deixou de ser o presidente do conselho de administração da empresa e o filho David Pedrosa também abandonou o órgão. Em comunicado enviado esta quinta-feira pela empresa à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), pode ler-se que renúncia aos cargos, estende-se às “demais sociedades do Grupo TAP onde exercem funções de administração”.

Pedrosa "continuará a colaborar com a TAP, em concreto no processo de reestruturação, mantendo o Grupo Barraqueiro o seu compromisso com o Grupo TAP enquanto seu acionista de referência”, esclarece o documento.

“O motivo das renúncias prende-se com eventuais implicações, em avaliação, nas atividades desenvolvidas pelo Grupo Barraqueiro, da prevista reorganização da participação acionista na TAP, SGPS do Estado Português“, continua o texto da TAP, atualmente liderada por Ramiro Sequeira (presidente executivo), tendo Miguel Frasquilho como presidente.

Com a saída de Pedrosa e do filho, os acionistas privados deixam de estar representados na administração da empresa, onde são substituídos por José Manuel Silva Rodrigues (antigo presidente do conselho de administração da Carris e quadro do grupo Barraqueiro) e Alexandra Margarida Vieira Reis — que também fará parte da comissão executiva –, que tinham sido eleitos para vogais para o triénio 2018-2020”.

Em julho, o Estado chegou a acordo com os acionistas privados da companhia aérea para assumir 72,5% do capital através da aquisição da participação de 22,5% de David Neelman por 55 milhões de euros. E a companhia aérea, que está a receber um pacote de ajudas do Estado, tem de apresentar um plano de reestruturação à Comissão Europeia até ao final do ano.

O Grupo Barraqueiro detém 22,5% da TAP de forma indirecta através do consórcio Atlantic Gateway, assumindo esta paricipação de forma direta quando for formalizada a compra dos 22,5% de David Neeleman por parte do Estado. Os trabalhadores detêm os restantes 5%.

"Relativamente à TAP, SGPS e às sociedades por esta maioritariamente participadas, o Senhor Comendador Humberto Manuel dos Santos Pedrosa e o Senhor David Humberto Canas Pedrosa foram também substituídos, respetivamente, pelo Senhor José Manuel Silva Rodrigues e pela Senhora Alexandra Margarida Vieira Reis", acrescenta o comunicado.

No primeiro semestre, a companhia aérea anunciou prejuízos de 582 milhões de euros, um valor que compara com perdas de 112 milhões em período homólogo.