INE revê em baixa desemprego em julho, mas agosto teve aumento para 417 mil desempregados

O desemprego nacional voltou a aumentar em Agosto para os 8,1% depois do Instituto Nacional de Estatística (INE) ter revisto em baixa a taxa de desemprego divulgada para o mês de Julho, que terá ficado nos 7,9%. No último mês, indicam os dados divulgados esta quarta-feira pelo INE, existiam 417 mil pessoas desempregadas em Portugal. São mais 13, 3 mil do que no mês de Julho e mais 85,3 mil do que em Agosto do ano passado.

A criação de emprego em Agosto manteve-se estável, mas não chegou para travar a destruição de postos de trabalho que se tem acentuado desde o início da pandemia. Em Agosto, sinaliza o INE, "a população desempregada aumentou 3,3% em relação a julho de 2020, 44% relativamente a maio do mesmo ano e 25,7% por comparação com Agosto de 2019". Por sua vez, a população empregada registou um acréscimo de 0,5% em relação ao mês anterior.

No saldo do mês de Agosto merece ainda destaque a evolução do indicador relativo à taxa de subutilização do trabalho - que inclui a população desempregada, o subemprego de trabalhadores involuntariamente a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar e os inativos disponíveis mas que não procuraram emprego - que se situou nos 15,3% em Agosto, menos 0,3% do que no mês anterior e mais 2,7% do que há um ano. Há agora 823,5 pessoas nesta situação.

Segundo o INE, para a diminuição mensal da taxa de subutilização do trabalho registada no último mês terá contribuido principalmente "a diminuição do número de inativos disponíveis para trabalhar mas que não procuraram emprego, que mais do que compensou o aumento da população desempregada".