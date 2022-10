Teletrabalho. Sabe que pode exigir ao empregador que lhe pague a conta da luz ou da internet?

Espanha aprovou na passada semana um novo regime para o trabalho à distância que obriga as empresas que implementem o teletrabalho a pagar todas as despesas do trabalhador que se encontre abrangido pelo regime. Em Portugal, desde 2003 que essa é a regra inscrita no Código do Trabalho. Mas, entre o mais de um milhão de portugueses que pandemia colocou em teletrabalho (cerca de 20% da população ativa), menos de 2% eram, efetivamente, compensados pela empresa pelos custos acrescidos decorrentes do trabalho remoto. Especialistas em Direito Laboral dizem que não deveria ser necessário os trabalhadores requererem ao empregador o pagamento destas despesas, que está previsto na lei. Mas a a realidade é que a generalidade não paga e há até casos em que o pedido de reembolso merece a resistência do empregador.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler