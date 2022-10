E se eu quiser só Internet? Conheça a oferta das operadoras

A estreia surgiu ao ritmo do desconfinamento: a Woo entrou no mercado para ser a primeira operadora de telecomunicações completamente digital, que disponibiliza tarifários que, em vez de pacotes de serviços, se limitam à internet fixa. As reações de surpresa não se fizeram esperar. Será o princípio do fim dos pacotes nas telecomunicações?

Curiosamente, a Woo, marca criada pelos mesmos acionistas da NOS, que, à partida, teria interesse em divulgar a nova oferta, escusa-se a responder. A NOS, pelo contrário, aceita fazer um comentário oficial sobre a potencial concorrência da Woo: “A NOS é um operador com uma oferta global que se ajusta às necessidades das famílias portuguesas.”