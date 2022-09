Cristina Ferreira e Mário Ferreira foram ouvidos pela CMVM, garante “Jornal de Negócios”

A apresentadora Cristina Ferreira e o maior acionista da Media Capital, Mário Ferreira, foram ouvidos pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O regulador pretende apurar a existência de concertação entre Mário Ferreira e a Prisa, antiga detentora da Media Capital, dona da TVI, explica o “Jornal de Negócios” . Foram também ouvidos o anterior presidente executivo, Luís Cabral, e outros elementos da anterior e atual equipa da dona do canal de televisão.

Em declarações ao Expresso, o empresário nega a reunião. A CMVM e Cristina Ferreira também foram contactadas pelo Expresso: a entidade escusou-se a fazer comentários, enquanto a apresentadora ainda não respondeu ao pedido para confirmar a audição.

Em maio, a Pluris, empresa de Mário Ferreira, adquiriu 30,22% da Media Capital à Prisa. Uma das condições do negócio foi a assinatura de um acordo parassocial que impede até ao final do ano a empresa espanhola de vender o resto da sua participação sem o acordo da Pluris. As partes fizeram um pedido de elisão da presunção de concertação à CMVM, e é nesse âmbito que estão a ser chamados acionistas e outros nomes ligados à dona da TVI, continua o “Negócios”.

Caso o regulador considere que existiu concertação e uma alteração do controlo com a entrada de Mário Ferreira, este deverá ser obrigado a lançar uma OPA sobre a Media Capital. Contactada pelo “Negócios”, a CMVM não quis fazer comentários sobre os nomes chamados, remetendo para os esclarecimentos já divulgados. Ao Expresso, a instituição já tinha revelado que, “no contexto das suas competências, analisará toda a informação relevante e solicitará todos os esclarecimentos necessários no sentido de apurar a atual configuração da estrutura de controlo da Media Capital”.

Nota: notícia atualizada às 16h00, depois de o empresário Mário Ferreira ter negado ao Expresso ter sido ouvido pela CMVM.