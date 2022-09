Além da saga TVI, Mário Ferreira adquire 3% da empresa de lazer britânica Saga

Enquanto decorrem as mudanças acionistas na TVI, Mário Ferreira está a fazer novos investimentos. O empresário dono da Douro Azul comprou 3% numa empresa de lazer britânica, centrada no turismo sénior e que também opera em cruzeiros, a Saga.

Segundo informação que consta no site da Bolsa de Londres, a Pluris Investments, de Mário Ferreira, tem uma participação direta de 0,2% na companhia, sendo a maioria de 2,8% detida indiretamente.

A aquisição foi feita no dia 11 de setembro, sendo que a notificação ocorreu esta quarta-feira. Não há qualquer referência ao preço do investimento. O jornal Eco e o Jornal de Negócios falam num investimento de 11 milhões de euros.

A Saga é uma empresa britânica especializada na venda de produtos e serviços para pessoas acima dos 50 anos, operando com cruzeiros - tal com a Douro Azul, no rio Douro. O grupo do Reino Unido também tem uma rádio, sendo que a Media Capital, onde detém 30%, também tem estações como a Comercial.

Neste momento, a Saga está a promover um aumento de capital de 150 milhões de libras (cerca de 163 milhões de euros ao câmbio atual), sendo que a maior parcela do investimento deverá ser feita por Roger De Haan, antigo presidente executivo e filho do fundador do grupo.

A operação está a ser feita para reforçar a situação da empresa depois do impacto da covid-19, que provocou um prejuízo de 55 milhões de libras (perto de 60 milhões de euros).

Mário Ferreira gastou 10,5 milhões de euros em maio para adquirir 10% da Media Capital, a empresa dona da TVI. Também esta apresentou prejuízos no primeiro semestre, neste caso de 14 milhões de euros. Neste momento têm vindo a ser noticiadas as assinaturas dos contratos-promessa de compra e venda das participações vendidas pela Prisa.