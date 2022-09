O que Ramalho levou para o Parlamento: recibos de ordenado, um dossiê verde e autorização do Benfica

António Ramalho estava há meses para ir ao Parlamento. Primeiro devia ir falar sobre os prémios de 2 milhões de euros a atribuir à gestão e a pagar em 2022, mas veio a pandemia e vieram notícias sobre polémicas nas vendas de pacotes de imóveis, que alargaram o âmbito da sessão. Com tanto tema, nesta audição na comissão de Orçamento e Finanças, o CEO do Novo Banco trouxe companhia. E não foi só a colega na administração Luísa Soares nem o diretor de risco, Carlos Brandão. Houve mais.

Houve recibos de ordenados, houve um parecer independente, houve um dossiê verde para provar que o trabalho que devia ser feito é feito e vieram também notícias do jornal (para as tentar desmontar).

A auditoria especial sobre as grandes operações do Novo Banco foi divulgada no Parlamento há mais de uma semana mas, se os deputados sabem quem são os grandes devedores, essa informação não é pública. E essa informação não veio com a audição.

Parecer independente

Na sua audição, Ramalho foi falando em documentação para os deputados para provar que as vendas foram feitas a preços de mercado. Aliás, referiu que o trabalho pedido à consultora Alvarez e Marsal concluiu pela adequação dos procedimentos e pelos preços de mercado praticados nas operações.

Aliás, Ramalho diz que sempre cumpriu a lei - e se houver tiver havido operações com a Lone Star irregulares, demite-se.

Dossiê verde

Em relação às vendas de ativos, o CEO do banco insiste que tem informação sobre quem são os beneficiários últimos das empresas que os adquiriram, referindo que, quando se tratam de fundos, vai além dos dados que é obrigatório por lei (saber se há quem tenha mais de 25% das entidades e, quando não aconteça, se há alguém que exerce o controlo).

Aliás, em relação à Anchorage, fundo de private equity que comprou a carteira de imóveis Viriato, António Ramalho levou um dossiê recheado de folhas para mostrar que aquele tinha sido o trabalho feito.

Sobre a venda da seguradora GNB Vida, um dos temas mais abordados, Ramalho frisou que o comprador Apax não tem ligação com o investidor que estava anteriormente em negociação, Greg Lindberg, depois condenado pela justiça americana. O CEO do banco até se exaltou no final da audição: "Já não digo mais nada. Se não queremos acreditar em ninguém, nem nos reguladores, não vale a pena. A verdade está dita. A operação foi aprovada pelo regulador dos seguros - e pelo Fundo de Resolução foi dito que o preço foi o de mercado".

Notícias do jornal

Na sua audição, Ramalho foi bastante crítico de notícias de alguns jornais, em especial do "Público", notícias que já classificou como fazendo parte uma "campanha" contra o banco.

Ao longo da sessão também foi aproveitando para negar algumas notícias, como a que dizia que a administração executiva do Novo Banco tinha sido aumentada em mais de 50%.

Ainda assim, disse que ter "alguma capacidade de suportar algumas desconformidades de jornais diários".

Recibos de ordenado

Um tema que também foi referido na audição foram os prémios que a gestão do Novo Banco irá receber em 2022 por conta do desempenho em 2019 (quando o banco teve prejuízos). Ramalho explicou que só foi constituída uma provisão, para já - o dinheiro foi colocado de lado -, e lembrou que aufere um salário que representa 50% dos salários dos restantes banqueiros.

nuno botelho

Vieira e Benfica

A audição não esclareceu quem são os devedores causadores de perdas ao banco mas houve perguntas diretas sobre um: Luís Filipe Vieira. As transações feitas com a Promovalor, do presidente do Benfica, estão a ser alvo de uma análise específica pedida pelo Fundo de Resolução, assumiu.

Sobre o Benfica, e o financiamento de 28 milhões recebido no início deste ano, Ramalho diz que não se pode confundir com o seu presidente. E até pediu uma autorização ao Benfica para quebrar o sigilo bancário e mostrar como o clube tem tido "um comportamento exemplar".

O caso em que Ramalho clama razão

Um dos casos que é sublinhado pela auditoria da Deloitte é a contratação da sociedade Alantra para assessorar uma das operações de vendas de imóveis, no chamado "projeto Viriato". A Alantra é presidida em Portugal por Ana Rita Barosa, que foi assessora da administração de Ricardo Salgado nos últimos meses de vida do BES.

O departamento de compliance (conformidade) do banco alertou para o risco sobre a reputação do banco da contratação - até porque Ana Rita Barosa podia vir a ser acusada pelo Ministério Público nas investigações ao BES -, mas a gestão de Ramalho decidiu que a assessora seria a Alantra a partir de Espanha.

"Quis o destino que eu tivesse razão, não foi acusada no BES", frisou Ramalho.

Quando as contas públicas ganharem com o Novo Banco

O Novo Banco tem custado dinheiro aos contribuintes portugueses por via do Fundo de Resolução, tendo tido um impacto direto no défice orçamental de 8 mil milhões. Destes, 6 mil milhões foram injetados pelo Fundo a partir de empréstimos do Estado.

"Quem paga é o Fundo de Resolução, mas são os bancos que estão a pagar a prazo", lembrou Ramalho. A devolução tem de acontecer até 2046. A cada ano, quando houver devolução por parte da banca ao Fundo, e deste ao Tesouro, haverá impacto positivo no défice, diz.

"Contámos para o défice estes anos, mas nos próximos anos contamos para o superávit", defendeu.

O segredo

A audição durou quatro horas e meia e os grandes devedores continuaram secretos. "Gostaria de dar toda a informação dentro dos cuidados que tenho de ter. Tenho todo o escrutínio que todos os bancos têm e ainda tenho o escrutínio adicional do Fundo de Resolução, do agente de verificação e da comissão de acompanhamento", disse.

Mais ajuda?

Quanto ao que o Novo Banco pode ainda ir buscar ao Fundo de Resolução - ainda existem 900 milhões que podem ser pedidos - Ramalho afirma: "Não lhe posso dizer".

Só no final de cada ano é que se fazem as contas ao que o banco pode pedir ao Fundo.

Final

Quase no final da audição, o presidente do Novo Banco lançou um desafio aos deputados: "Até podem ir ao banco e observar o que lá se faz. O banco não sou eu..."