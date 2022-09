Covid-19. Desfasamento de horários no Porto e em Lisboa não entra em vigor antes da próxima semana - e pode ser até mais tarde

Incredulidade é a palavra usada pelos parceiros sociais para definir a forma como o Governo está a gerir o processo que obrigará as empresas a desfasar os horários dos trabalhadores durante a situação de contingência que vigorará no país a partir desta terça-geira, 15 de setembro. Depois de não terem sido ouvidos previamente ao Conselho de Ministro da última quinta-feira, onde a medida foi anunciada, continuam até agora sem receber a proposta de decreto-lei do Governo que vai enquadrar a aplicação desta medida.

