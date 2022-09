Preços dos combustíveis voltam a cair na 2ª feira. Será a maior descida desde maio

Os preços da gasolina e do gasóleo voltam a descer na próxima semana. O litro da gasolina deverá ficar cerca de 2 cêntimos mais barato e, no caso do gasóleo, a descida será de 2,5 cêntimos, apurou o Expresso junto do mercado dos combustíveis. Já desde o início de maio que não se registava uma quebra semanal tão acentuada.

Esta variação deverá fixar o preço médio do litro de gasóleo em Portugal para valores próximos de 1,21 euros, ou seja, o mais baixo desde o início do passado mês de julho. Já o litro da gasolina poderá ficar, em média, nos 1,38 euros.

Na base destas descidas podem estar dois fatores: por um lado a quebra generalizada do preço do petróleo ao longo desta semana, que começou por estar cotado em 42 dólares por barril de Brent (referência para o mercado nacional) e chegou a sexta-feira a valer cerca de 39 dólares.

Por outro lado, apesar dos cortes na produção acordados recentemente entre a OPEP e os seus aliados (Rússia incluída), há indicações de que algumas partes poderão não estar a cumprir rigorosamente com o que tinha ficado estabelecido. E isto, naturalmente, acaba por transmitir, segundo algumas fontes, uma certa intranquilidade ao mercado dos combustíveis.