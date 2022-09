Eles fazem IOT. E ganharam os prémios da Altice

A Altice já anunciou os vencedores da 5ª edição do IoT Challenge da Altice Empresas: Infinite Foundry, Indra Sistemas Portugal, Quantico Solutions são as três empresas eleitas entre as 11 que foram até à fase final do concurso dedicado à Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), que terminou esta quinta-feira à tarde. Os três vencedores poderão vir a ter as respetivas soluções integradas nos serviços da Altice Empresas.

A Infinite Founbdry apresentou-se a concurso com uma ferramenta que permite acompanhar, em tempo real, um processo industrial nas diferentes facetas e equipamentos, através de uma réplica de uma planta tridimensional em formato digital.

A Indra Sistemas Portugal recebeu o prémio com um projeto conhecido por “Onesait Motion”, que permite localizar produtos, equipamentos e profissionais de cadeia de fornecimento industrial.

Por fim, a Quantico Solution garantiu a distinção nos prémios Altice com o projeto “Vision4Lab”, que tem por base uma plataforma que interliga óculos com câmaras incorporadas que permitem que profissionais de saúde filmem os diferentes procedimentos que executam enquanto trabalham.

A edição de 2020 do IoT Challenge da Altice Empresas tinha por temáticas a digitalização e a monitorização à distância, tendo em conta o atual cenário de teletrabalho.

Os três projetos foram selecionados de um grupo de 11 projetos que trabalharam com a equipa de Engenharia Altice do Golabs.IoT entre julho e setembro, explica a Altice em comunicado.

Além de poderem vir a integrar a oferta da Altice Empresas, as três empresas vencedoras garantem condições mais favoráveis no serviço de conectividade IoT Connect da Altice Empresas passes para a Web Summit 2020, e participação em ações de divulgação da Altice.