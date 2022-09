Agricultura estabelece metas de dez anos na Agroglobal 2020

"O investimento é crítico para o futuro. Temos que produzir numa altura em que sabemos que os recursos escasseiam". Palavras de António Costa no último dia da Agroglobal 2020, em que o panorama da agricultura portuguesa e o trabalho que está a ser feito para garantir o seu futuro esteve em discussão ao longo dia. A ocasião foi marcada pela apresentação da “Agenda de Inovação para a Agricultura 2030” por parte da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que estabelece um plano a dez anos de transformação estrutural do sector para garantir a sua competitividade e contribuir para a sustentabilidade.

O plano (que pode conhecer em pormenor na edição impressa do Expresso, amanhã nas bancas) foi o ponto de partida para uma conversa durante a manhã que contou com a presença de Francisco Avilez, coordenador científico da Agro.ges; António Costa Silva, presidente da Comissão Executiva da Partex Oil and Gas e responsável pelo documento “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030”; Miguel Poiares Maduro, presidente da Comissão Científica do Fórum Futuro Gulbenkian; e Daniel Traça, diretor da Nova SBE. A abertura ficou a cargo do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Ribeiro; e do responsável pela Agroglobal, Joaquim Pedro Torres, com o ministro da Agricultura de Espanha, Luis Planas, também a fazer questão de estar no certame.

Já da parte da tarde, o foco esteve na estratégia comunitária para a promoção de uma agricultura mais eficaz e promotora da biodiversidade e teve as intervenções de Eduardo Diniz, diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral; Wolfgang Burtscher, diretor-geral da European Commission's Directorate-General for Research and Innovation; Humberto Rosa, diretor para o Capital Natural D-G Ambiente da Comissão Europeia; Paula Carvalho, subdiretora geral da Direção Geral de Alimentação e Veterinária; e Fernando Miranda Sotillos, secretário geral de Agricultura e Alimentação de Espanha.

Conheça as principais conclusões do dia:

Resiliência

Sector mostrou-se capaz de aguentar o primeiro impacto da pandemia

Apesar das quebras nas cadeias de distribuição, a produção nunca parou e evitaram-se ruturas de stock

Houve abrandamento, mas as exportações continuaram a subir, o que indicia capacidade além da sobrevivência

Inovação

A “Agenda de Inovação para a Agricultura 2030” traça como prioridade para o sector a modernização das práticas e do tecido empresarial

Está a ser criada uma rede de inovação espalhada pelo país que contribuirá para aplicar diretamente melhorias tecnológicas em fileiras específicas

Portal único é outra das novidades para que os agricultores tenham um canal mais direto para interagir com as autoridades

Renovação

A necessidade de diminuir a idade média dos agricultores foi mencionada por quase todos os intervenientes

Para isso é preciso tornar o sector mais atrativo e criar instrumentos eficazes para fixar recursos humanos mais jovens e qualificados em territórios de baixa densidade

Apostar mais nos recursos endógenos e pensar nos métodos de produção ajudará a agricultura a longo prazo.

População

Urge preparar o sector para o aumento de população e necessidades alimentares que vão surgir. "Nos p róximos 30 anos, temos que produzir mais 70% de alimentos, segundo a FAO", diz Joaquim Pedro Torres

Especialistas pedem que o foco seja colocado mais na qualidade do que na quantidade de produção

"Somos [Portugal] deficitários em muitos alimentos essenciais para o nosso consumo", lembra Paula Carvalho

Biodiversidade

Fazer do sector um interveniente consciente e promotor da biodiversidade ambiental é visto como essencial

Temos que "alicerçar a produtividade com a sustentabilidade na agricultura", diz Daniel Traça

Portugal é um dos países que vai sofrer mais com as alterações climáticas desde a e scassez de água à erosão da costa. Isto é, se nada for feito

Política europeia