Agricultura posiciona-se na linha da frente por uma economia melhor

"São enormes as incertezas quanto à dimensão do impacto sobre a economia portuguesa e o seu sector agroalimentar das medidas de combate à crise sanitária que têm vindo a ser adoptadas a nível nacional e internacional". As palavras são de Francisco Avillez, coordenador científico da AGRO.GES, e um dos convidados da nova edição da Agroglobal que a partir de hoje se encontra a decorrer no auditório da Companhia das Lezírias, em Santarém.

O maior evento profissional agrícola do país esperava receber 475 expositores para mais uma edição, mas, ao contrário da habitual azáfama de empresas, que de dois em dois anos se deslocam a Valada do Ribatejo para mostrar as suas novidades, este ano o evento será digital. Até esta sexta-feira, 11 de setembro, poderá assistir AQUI a uma série de debates, que vão juntar empresários e figuras do sector para discutir algumas das principais questões agrícolas atuais. No último dia destaque também para a apresentação da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030 por parte da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

"O sucesso da transformação da agricultura depende da qualidade das parceiras feitas", garante Daniel Traça. O diretor da Nova SBE acredita que o "processo de transformação da agricultura será longo e ultrapassará mais do que um ciclo político. Por essa razão é necessário definir mecanismos claros".

Esta e outras questões estarão em discussão ao longo destes três dias com um conjunto de conversas sobre os temas que dominam o panorama do sector, como a agricultura de precisão ou biológica, por exemplo. O site do certame receberá também uma planta virtual que dará oportunidade aos expositores de comunicarem as suas mais recentes soluções.

Consulte AQUI o programa completo e acompanhe as principais conclusões da Agroglobal no site do Expresso e na próxima edição impressa do semanário