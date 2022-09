Devedores escondidos e compradores de ativos por descobrir: um resumo da auditoria que mostra falhas no BES mas também no Novo Banco

Os contribuintes têm emprestado dinheiro ao Novo Banco, há uma auditoria que conclui quais os devedores que mais justificam essa necessidade de ajuda estatal, essa auditoria foi divulgada, mas não é por ela que os contribuintes sabem que devedores são esses. Estão escondidos. O que se sabe, segundo conclui a autora do relatório, a Deloitte, é que muitas eram as falhas do antigo BES na hora de dar crédito, mas que o Novo Banco também regista incumprimentos na hora de se desfazer dos erros do passado.

