António Ramalho vai ser reconduzido na liderança do Novo Banco

Em entrevista ao Expresso na sequência da divulgação das conclusões da auditoria especial da Deloitte ao BES e ao Novo Banco, que considera esclarecedoras sobre as polémicas dos últimos meses, o presidente do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco, Byron Haynes, revela que o mandato de António Ramalho "será renovado através do processo normal, que decorre até ao final do ano".

