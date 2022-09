Leilão solar terminou: as baterias são a novidade mas há um projeto só de energia fotovoltaica que é mesmo recordista

O segundo leilão solar em Portugal terminou. Os sete lotes licitados esta terça-feira, a acrescer aos cinco de segunda-feira, já encerraram todas as rondas. E o balanço final salda-se numa surpreendente vitória de projetos com armazenagem em baterias, que mostraram ser mais competitivos do que a produção isolada de energia solar.

