Preço pode abortar 95% da OPA da Cofina sobre a Media Capital

A Cofina já tinha ameaçado e cumpriu. Esta quarta-feira anunciou o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% da Media Capital por um preço bastante mais baixo (41,5 cêntimos por ação) do que aquele que tinha oferecido em setembro do ano passado no acordo assinado com a espanhola Prisa, dona da Media Capital, e que entretanto abortou.

A empresa que detém o “Correio da Manhã”, a CMTV, o “Jornal de Negócios” e o “Record” quer pagar €35 milhões, o que, somado à dívida, avalia a Media Capital, proprietária da TVI, TVI24, Rádio Comercial e da produtora Plural, em €130 milhões, 49% abaixo da oferta de compra de há quase um ano. O preço ainda tem de ser validado por um auditor independente e, no limite, se superar a atual proposta de Paulo Fernandes, a OPA pode ser sobre apenas 5% do capital da Media Capital.