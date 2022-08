O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, já está a trabalhar com os outros membros do Governo para abrir, o mais depressa possível, o cofre dos €13 mil milhões de subsídios europeus do novo instrumento de recuperação e resiliência.

A chave para abrir o cofre chama-se Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), um documento a submeter à Comissão Europeia com as medidas e projetos de investimento em que o Governo pretende aplicar as verbas entre 2021 e 2026.