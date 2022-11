Fundos de reestruturação causaram perdas de €260 milhões ao Novo Banco (mas impacto deverá ser ainda mais negativo)

O Novo Banco registou perdas de 260 milhões de euros no primeiro semestre com os fundos de reestruturação, veículos onde o seu antecessor Banco Espírito Santo “estacionou” créditos e ativos durante a crise financeira. Este montante contribuiu para os prejuízos de 555 milhões de euros do período e contará para o dinheiro a pedir ao Fundo de Resolução em 2021, sendo que o Público noticiou que o Banco de Portugal pediu esclarecimentos ao banco sobre esta matéria. Só que, na verdade, as perdas podem ser ainda mais intensas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler