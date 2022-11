Acidente Alfa: IMT exige à IP que suspenda a circulação de veículos de manutenção de via

Na sequência do acidente mortal, envolvendo um alfa pendular em Soure, na passada sexta-feira, o Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) ordenou a adoção de "medidas adicionais e complementares mitigadoras de risco” e a suspensão da circulação de veículos de manutenção de via não equipados com CONVEL.



Entretanto, a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que decidiu suspender de imediato a circulação destes veículos especiais. "Após o trágico acidente que ocorreu na Linha do Norte em Soure, a IP tomou a iniciativa de, no próprio dia, suspender a circulação dos Veículos Motorizados Especiais”, diz a empresa em comunicado.



E acrescenta: “Não obstante, encontrar-se em curso o inquérito por parte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) para apurar as causas do acidente, esta suspensão teve como objetivo avaliar medidas complementares que reforcem a segurança do Sistema Ferroviário”.



O IMT adiantou que vai continuará a avaliar a situação de segurança da rede ferroviária, podendo nessa sequência haver em novas medidas a adotar pela IP. A avaliação decorre no âmbito do acidente do Alfa Pendular na linha do Norte que vitimou dois trabalhadores.



Assim, o IMT afirma que enquanto Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF) solicitou e determinou que, “face aos constrangimentos

existentes no mercado para disponibilizar sistema ATP (proteção automática do comboio) equivalente ao instalado nos restantes veículos ferroviários”, seja feita “uma avaliação urgente da viabilidade da

solução (alternativa) e, caso viável, a consequente implementação igualmente urgente.



O acidente da passada sexta-feira, “em resultado da ultrapassagem indevida de um sinal na posição de fechado (SPAD) por um Veículo Motorizado Especial (VME), à saída da estação de Soure (...) veio demonstrar a urgência da prossecução das ações iniciadas e em curso no âmbito das recomendações emitidas pelo GPIAAF e transmitidas à Infraestruturas de Portugal pelo IMT”, lê-se no comunicado do regulador.



O IMT assegura também que tem havido recrutamento ativo dentro da

administração pública. Esclarecendo que no final de 2019, o Instituto tinha 800 trabalhadores, mais 95 do que no final de 2017. E esclarece que na

ANSF existem atualmente seis técnicos que desenvolvem atividades na área dos Equipamentos e Infraestruturas de Transportes, bem como na área da Formação e Certificação.



Foi autorizado em 29 de novembro de 2019, pelo Ministro de Estado e das Finanças, o recrutamento externo de três técnicos superiores licenciados em engenharia para a área ferroviária, menciona ainda.



O IMT também adianta que está ainda "em curso o recrutamento por concurso interno de mais dois técnicos superiores engenheiros, e o pedido de autorização para recrutamento externo de 12 técnicos superiores com perfil para a ferrovia, sendo seis por recrutamento externo".