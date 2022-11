Novo Banco vendeu 5 mil imóveis a fundo anónimo e recebeu compensação do Estado pelas perdas

A 10 de outubro de 2018, o Novo Banco anunciou a venda de um conjunto de 5.552 imóveis, compostos por 8.719 fracções, que batizou de Portfólio Viriato, a um fundo de investimento sediado nas ilhas Caimão cuja identidade dos proprietários é desconhecida. Este negócio gerou perdas que foram depois compensadas pelo Fundo de Resolução, conta o “Público” esta terça-feira.

As casas e terrenos foram vendidas muito abaixo do preço por que estavam avaliados. Para o Novo Banco, valiam 631 milhões de euros. Mas foram vendidas por 364 milhões. Nas palavras da deputada independente do PS, Helena Roseta, a 13 de março de 2019 no Parlamento: foram “uma pechincha”.

Segundo o “Público”, este foi o maior negócio imobiliário realizado em Portugal nos últimos anos, e o segundo maior da Península Ibérica.

O diferencial de preços, entre o seu valor estimado e o valor real da venda, foi colmatado por uma ajuda extra. O Fundo de Resolução, criado em 2012, que auxiliou a resolução do BES, compromete-se a injectar dinheiro sempre que as contas do Novo Banco fiquem ameaçadas.

O Novo Banco pediu que o Fundo de Resolução cobrisse parte das perdas que teve no negócio — cerca de 260 milhões de euros.

(notícia corrigida para esclarecer que se tratam de 5.552 imóveis, compostos por 8.719 frações, e não 13 mil imóveis como escrito erradamente na versão inicial)