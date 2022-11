Hidrogénio: o que lhe falta para ter um custo competitivo?

Portugal atraiu já intenções de investimento em projetos na área do hidrogénio da ordem dos 16 mil milhões de euros, segundo o Governo. Muitos desses projetos poderão nunca ver a luz do dia. E outros avançarão. Mas o ponto crítico para desbloquear esta nova fileira industrial e energética é, como em tantas outras tecnologias emergentes, o custo. Rui Costa Neto, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Lusófona, não tem dúvidas da necessidade do investimento no hidrogénio verde. “Vamos ter que fazer”, afirma ao Expresso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler