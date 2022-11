Hidrogénio: a nova bandeira?

O Governo abriu esta semana um período de candidaturas para novos projetos poderem integrar o cluster do hidrogénio verde, e o secretário de Estado da Energia reitera que “é uma oportunidade única para desenvolver competências, designadamente na produção de equipamentos”.

A falta de maturidade da solução (que usa eletricidade renovável para fazer a eletrólise da água e produzir hidrogénio, que pode substituir parte dos combustíveis fósseis), o seu menor baixo teor energético e a necessidade de subsidiação são algumas das limitações. Mas João Galamba vê-as como oportunidades.

