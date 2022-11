Covid-19. Máscara portuguesa única no mundo consegue inativar o vírus

Nasceu no coração do Vale do Ave e apresenta-se como uma máscara inovadora, criada para inativar o SARS-CoV-2. Qual o segredo para destruir o vírus da covid-19 e anular a sua capacidade de infeção? “É um banho de impregnação no acabamento da malha”, explica Susana Serrano, presidente executiva da Têxtil Adalberto, onde tudo começou.

Na verdade, a MOxAd-Tech já está no mercado desde abril, mas este superpoder para anular a capacidade de infeção do novo coronavírus só agora foi confirmado pelo Instituto de Medicina Molecular (iMM) da Universidade de Lisboa, depois de uma bateria de testes intensivos coordenados pelo virologista Pedro Simas nos últimos dois meses.