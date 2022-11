Arrendamento: preços caem em Lisboa e mantêm-se no Porto

Os preços do arrendamento estão em queda. O 2º trimestre de 2020 veio confirmar a tendência de redução das rendas em Lisboa, com os valores na capital a desceram 6,9% em termos trimestrais e 8,7% em termos homólogos. No Porto, as rendas mantiveram-se estáveis no 2º trimestre, apresentando uma variação de 0,4% face ao trimestre anterior.

“Em termos homólogos, o mercado do Porto continuou a registar uma variação ainda expressiva tendo em conta o atual contexto, com uma subida de 6,5% face a igual período do ano passado”, revela o Índice de Rendas Residenciais (IRR), da Confidencial Imobiliário. Em declarações ao Expresso, o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, reforçou que a cidade nortenha “tem uma trajetória de valorização atrasada, em média, um ano, relativamente a Lisboa. Apresentava um ciclo de forte valorização, quando Lisboa já estava numa trajetória de desaceleração”.

Exemplo disso são os preços do metro quadrado – já em 2019 - nas duas cidades, que estão separdos por valores significativos. Arrendar no Porto (€10,7/m2) fica 70% mais barato do que em Lisboa (€15,2/m2). Quanto ao mercado de compra e venda, as diferenças são menores, ainda assim assinaláveis: comprar casas no no Porto (€2.590/m2) fica 59% mais barato do que em Lisboa (€4.396/m2).

De acordo com o IRR, em Lisboa, no segundo trimestre deste ano, registou-se a maior quebra de preços praticados no mercado de arrendamento dos últimos dez anos. “Os resultados estavam dentro da mina expectativa”, refere Ricardo Guimarães. “A primeira reação do mercado seria sempre através da redução das rendas. Há dois efeitos em simultâneo que contribuem para esta quebra: imóveis que estavam à venda e que os proprietários preferem agora apostar no mercado de arrendamento , e um efeito da forte quebra do Alojamento Local (AL), que promoveu também um aumento da oferta disponível. O arrendamento é o refúgio do mercado de compra e venda, e do AL.”