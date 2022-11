Investidores norte-americanos cotados no Nasdaq financiam hidrogénio português

A aposta portuguesa no hidrogénio verde pode vir a contar com uma mãozinha do mercado de capitais norte-americano. A empresa Fusion Fuel, de Sintra, está em processo de fusão com a HL Acquisitions, uma sociedade norte-americana cotada no índice Nasdaq, que irá injetar 55 milhões de dólares (cerca de €48 milhões ao câmbio atual) na empresa portuguesa para viabilizar os seus primeiros investimentos na produção de hidrogénio verde, a partir de uma tecnologia portuguesa de energia solar de elevada concentração.

