Portugal 2020. Presidente da CCDR Alentejo tranquilo com último lugar na execução dos fundos

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo e gestor do Alentejo 2020 assegura que a região não desperdiçará um único euro deste quadro comunitário, apesar de este ser o programa de fundos europeus com a mais baixa taxa de execução do país.

Pelas contas de Roberto Grilo, a taxa de execução rondará os 33%, quando o prazo para chegar aos 100% termina no final de 2023. “Não estamos preocupados, porque temos feito um trabalho aturado e de proximidade para garantir que a execução da totalidade dos fundos será atingida. ­Aliás, o Alentejo tem cumprido sucessiva e atempadamente a chamada regra n+3, que evita a perda de fundos”, assegura ao Expresso.

