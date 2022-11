O desemprego em Portugal está a aumentar ou a baixar? Há indicadores nas duas direções. Confuso? Não é caso para menos. Os números são contraditó­rios. Entre fevereiro e maio, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou em mais de 93 mil pessoas. Contudo, o número de desempregados apurado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) diminuiu em cerca de 64 mil pessoas. E a taxa de desemprego baixou de 6,4% em fevereiro para 5,5% em maio (valor provisório).

Este paradoxo levou o Expresso a questionar vários economistas sobre se ainda faz sentido olhar para a taxa de desemprego. E a resposta é que, nesta fase, nem por isso. Contudo, também consideram que não faz sentido mexer no conceito. O caminho, defendem, é utilizar indicadores complementares.

