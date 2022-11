Os nomes de código do saco azul do GES: um “baixinho” que era uma mulher, uma “rabina” que era um homem

Era quase tão antigo como a carreira de Ricardo Salgado à frente do Banco Espírito Santo (BES) em Portugal e durou até ao momento em que foi obrigado a afastar-se do cargo em 2014. O banqueiro passou a liderar o banco em 1992 e no ano seguinte era criada nas Ilhas Virgens Britânicas uma companhia offshore que viria a servir durante duas décadas única e exclusivamente para ser titular de uma conta bancária na Suíça, na Compagnie Financière Espírito Santo (que se tornou em 2007 no Banque Privée Espírito Santo), destinada a fazer pagamentos ocultos a colaboradores, accionistas e, inclusive, a políticos. Considerada pelo Ministério Público como um gigantesco saco azul do Grupo Espírito Santo e implicada nos milhões de euros pagos alegadamente como luvas ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, a Espírito Santo Enterprises envolvia métodos de gestão próprios dos filmes de espionagem.

