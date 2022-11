Meo aposta em novo tarifário de eletricidade... mas há cinco empresas que têm preços mais baixos

by eve livesey/getty images

A Meo lançou uma nova aposta: fez uma parceria com a empresa PT Live, que já é comercializadora de eletricidade no mercado livre, para permitir aos seus clientes terem acesso a um tarifário de energia 100% renovável, com o bónus de duplicarem o limite de tráfego nos telemóveis associados à sua conta Meo. Mas será que compensa? O Expresso fez simulações e constatou que para tarifários simples de eletricidade a solução proposta pela Meo está longe de ser a mais competitiva.