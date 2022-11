Salgado foi afastado do BES há exatamente seis anos. Hoje prepara-se para ser acusado pelo que lá fez

Era domingo, tinha havido reuniões com investidores internacionais dias antes, e já havia novidades a caminho: a renúncia de Ricardo Salgado já tinha sido anunciada, mas ainda demoraria semanas a concretizar-se. Só que a pressão era tal, que os planos feitos em cima da hora não resultaram. O Banco de Portugal temia os efeitos da incerteza do que se passava no Banco Espírito Santo (BES) nos mercados e nos clientes. E agiu, depois de meses sem grande atuação pública.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler