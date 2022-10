Praça Financeira do Mar: esta é mais uma proposta de Costa Silva

O consultor do governo português para o Plano de Recuperação Económica e Social de 2020-2030 propõe a criação, em Lisboa, da Praça Financeira do Mar. António Costa Silva defende um plano que assegure as condições para Portugal criar em Lisboa um Centro Financeiro para a Economia do Mar, atraindo as principais instituições internacionais, com base na imagem do país como promotor natural da economia azul.

“Este plano deve envolver instituições financeiras e seguradoras, atraídas por um quadro regulatório simplificado, burocracia quanto baste e grande virtualização e digitalização das operações”, explica o consultor. Na proposta submetida ao governo, este lembra que “as principais instituições financeiras internacionais têm hoje departamentos que se dedicam aos investimentos financeiro no mar”.

Neste contexto, “um hub financeiro em Portugal, ligado à economia do mar, com o apoio da União Europeia e da Autoridade Marítima Internacional, pode ser um “game changer” para a concretização do cluster do mar, a mobilização do investimento estrangeiro e para a consolidação de uma plataforma diferenciada ligada à economia azul”.