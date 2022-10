“The Independent” assume o erro: não, Medina não disse que queria acabar com o Airbnb em Lisboa

Tratava-se de um artigo de opinião logo com uma notícia no título: Lisboa vai acabar com o Airbnb, lia-se esta segunda-feira no jornal britânico "The Independent”, numa prosa assinada por Fernando Medina, presidente da autarquia. Mas afinal o título do artigo de opinião foi da responsabilidade do próprio "The Independent" e não teve o cunho de Medina - o jornal titulou "After coronavírus, Lisbon is getting rid of Airbnb and turning short term holiday rentals into homes for key workers" ("Depois do coronavirus, Lisboa vê-se livre do Aibnb e transforma arrendamentos turísticos de curta duração em casas para trabalhadores de serviços essenciais"). Entretanto, o título foi mudado.

