Miguel Stilwell assegura a liderança da EDP de forma interina

Miguel Stilwell de Andrade, atual administrador financeiro da EDP, vai assegurar de forma interina o cargo de presidente executivo (CEO) da elétrica, em face da suspensão de António Mexia.

Em comunicado ao mercado, a EDP informou que o seu Conselho Geral e de Supervisão (CGS) e o conselho de administração executivo escolheram Stilwell, em acumulação com as funções de administrador financeiro, para ser o CEO interino enquanto durar a suspensão de Mexia.

A EDP afirma no comunicado que "relativamente às matérias em causa [no processo em que António Mexia é arguido] não houve qualquer irregularidade que lhe possa ser imputada".

A elétrica realça que "o enquadramento legal existente desde 2004, as decisões da Comissão Europeia de 2004, 2013 e 2017 e os estudos e pareceres independentes sobre estas matérias demonstram que os montantes devidos pela cessação dos CAE [contratos de aquisição de energia] e transição para o regime de CMEC [custos para a manutenção do equilíbrio contratual] e o montante pago pela extensão da utilização do DPH [domínio público hídrico] foram justos e nos termos das condições de mercado".

A empresa diz ainda que "todas as matérias relacionadas com a investigação que deviam ser decididas pelos órgãos sociais das sociedades relevantes do Grupo EDP, nos termos da política de 'governance' vigente e em linha com as melhores práticas, foram efetivamente discutidos e decididos pelos órgãos sociais apropriados".

Quem é Miguel Stilwell?

Miguel Stilwell de Andrade é administrador financeiro da EDP desde 2018, ano em que ocupou o cargo até então desempenhado por Nuno Alves, que abandonou a empresa.

Mas o novo CEO interino da EDP já está no grupo desde o ano 2000, quando integrou a área de fusões e aquisições da elétrica, depois de ter passado pelo banco UBS.

Participou no processo de compra da norte-americana Horizon Wind Energy, em 2007, e na entrada em bolsa da EDP Renováveis, em 2008, entre vários outros negócios.

Em 2012 entrou para o conselho de administração executivo da EDP e foi nomeado presidente da EDP Comercial.