Covid-19. Empresas preparam despedimentos para depois do lay-off

Desde que deu a conhecer o seu plano de intervenção para apoiar as empresas afetadas pela crise da covid-19, o Governo jogou todas as fichas no lay-off simplificado. A medida foi apresentada como uma espécie de antídoto para a escalada certa do desemprego perante uma crise global, mas poderá não ter passado de placebo. Adiou a doença sem a tratar. À medida que se aproxima o fim do lay-off simplificado, os escritórios de advogados estão a ser “inundados” com dezenas de pedidos de apoio por parte de empresas que querem agora avançar para despedimento coletivo. Há também quem já prepare a insolvência. Decisão das empresas aumentou depois de conhecidas as medidas do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) para a retoma da economia, que é visto pelos empresários como insuficiente e desadequado. O Expresso falou com cinco advogados, representantes de algumas das maiores sociedades nacionais, que confirmam o aumento destes processos e antecipam um final de ano “negro” em reestruturações, com um aumento exponencial do desemprego no país.

As contas deixam pouca margem para dúvidas. O aumento do desemprego registado, que já abrange 408.934 indivíduos (ver infografia), deverá agravar-se significativamente no último trimestre, e uma importante parcela do desemprego real ainda permanece oculta nas estatísticas.

