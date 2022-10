José de Mello Saúde passa a chamar-se CUF

A José de Mello Saúde passou a denominar-se CUF, numa decisão aprovada na Assembleia Geral realizada na passada sexta-feira e de acordo com um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Numa nota de impressa, a empresa presidida por Salvador de Mello, menciona que no ano em faz 75 anos abre “um novo capítulo da nossa história”, iniciada com a abertura em 1945 do primeiro hospital.

Hoje a rede CUF é feita de 18 unidades privadas, das quais nove hospitais, além do grupo privado ter a gestão em regime de parceria público-privada do Hospital Vila Franca de Xira. As infraestruturas de saúde privada localizam-se em Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. João da Madeira, Matosinhos.

Segundo dados disponíveis no site CUF, num ano, este prestador atende um milhão de clientes, dá dois milhões de consultas e providencia oito milhões de exames de diagnóstico, além de realizar 68 mil cirurgias, 3700 partos e 365 mil atendimentos nas urgências.