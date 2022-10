José Guilherme lança megacentral solar

Quem sai da Amareleja e apanha a estrada nacional 385 em direção a sul pode observar, do lado esquerdo, os grandes painéis da central solar da Accio­na, que em 2008 chegou a ser a maior do mundo. Dois quilómetros à frente, do lado direito da estrada, fica a Herdade dos Arrochais. Foi lá que durante anos o construtor civil José Guilherme, também conhecido por ter oferecido €14 milhões a Ricardo Salgado, acolheu políticos e empresários para caçadas. E é lá que poderá nascer uma das maiores centrais fotovoltaicas do país.

Com 2700 hectares, a propriedade da família Guilherme tem dois dos elementos-chave para um investimento de larga escala nas fotovoltaicas: terreno abundante e forte radiação solar. E é com o objetivo de avançar para a energia solar que José Guilherme, os seus familiares e ainda dois outros sócios constituíram, no ano passado, a empresa SunArrochais, que fez entrar na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um processo de avaliação de impacto ambiental para uma central solar e respetiva ligação à rede em muito alta tensão.

