Norte recorre aos tribunais para travar empréstimo do Estado à TAP

Mais um problema no caminho da TAP: esta sexta-feira, a Associação Comercial do Porto (ACP) interpôs uma providência cautelar para suspender a injeção de €1,2 mil milhões prevista no Orçamento suplementar e negociada com Bruxelas. A ação, entregue no Supremo Tribunal Administrativo (STA), tem como base a opção “reiterada” da empresa em privilegiar o aeroporto de Lisboa e, em consequência, em concentrar todos os benefícios desse financiamento público numa só região do país. E, sendo aceite, deixa suspensa a ordem de transferência até haver decisão do juiz sobre os fundamentos da providência.

“Não pode haver injeção do Estado enquanto não for assegurado que a TAP serve o interesse nacional no seu todo e não apenas a região de Lisboa”, diz ao Expresso o presidente da ACP. Nuno Botelho sublinha que teve “várias reuniões” com a administração da empresa e explica que dá este passo judicial porque a viu intransigente: “Mesmo depois da oposição geral ao primeiro plano de retoma dos voos, o novo plano mantém 96% dos voos internacionais a sair de Lisboa.” Na prática, as mudanças foram poucas: do plano de maio para o de junho, os voos internacionais a partir do Porto passam de 2,6% do total dos previstos para 3,9%.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.