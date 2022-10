Lucros do Montepio derrapam 17% para 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre

O Banco Montepio registou um lucro de 5,4 milhões de euros, o que compara com ganhos de 6,5 milhões contabilizados no primeiro trimestre de 2019. À semelhança dos outros bancos do sistema, também o Montepio constituiu uma imparidade de 15,5 milhões de euros "relacionada com o impacto adverso perspetivado para a pandemia covid-19".

Para o resultado do banco liderado por Pedro Leitão, contribuiu positivamente o resultados das operações financeiras (venda de dívida pública), no valor de 15,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 100% face a igual período de 2019.

O crédito a clientes caiu 3,7% face aos primeiros três meses de 2019, assim como os depósitos, que decresceram 1,3%.

A margem financeira também recuou, cerca de 2,7%, para 59,5 milhões de euros. Já as comissões líquidas aumentaram 6,4%.

Os custos com pessoal cresceram 4,4%. Ainda assim, o banco diz em comunicado que os resultados neste trimestre "beneficiaram do desempenho do negócio bancário, traduzido no progresso da margem financeira e comissões, que contribuíram para compensar a evolução dos custos operacionais e das imparidades e provisões".