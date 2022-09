IVA e IRC explicam 76% da quebra das receitas fiscais do Estado em 2020

O ministério das Finanças cortou em 11% a previsão de impostos a arrecadar pelo Estado em 2020. Entre impostos diretos e indiretos, o Orçamento Suplementar prevê cobrar menos €5.200 milhões face ao Orçamento do Estado inicialmente aprovado para 2020.

O maior rombo na receita vem do IVA (menos €2.306 milhões) e depois do IRC (menos €1.638 milhões) motivada, quer pela evolução da economia, quer pelas medidas tomadas no que diz respeito ao ajustamento dos pagamentos por conta.

Juntos, IVA e IRC representam mais de três quartos da quebra total de receitas fiscais do Estado em 2020.

Segue-se a quebra no imposto sobre os produtos petrolíferos (menos €472 milhões) e no IRS (menos €386 milhões).

Destaque ainda para o impacto da crise económica na diminuição das receitas do imposto sobre veículos (menos €199 milhões) e no imposto do selo (menos €148 milhões).

A presente estimativa reflete a execução orçamental até maio de 2020, a revisão do cenário macroeconómico e as medidas de política fiscal presentes no ajustamento ao Orçamento do Estado para 2020.