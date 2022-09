Economia deverá cair 6,9% este ano para voltar a crescer 4,3% em 2021

O PIB sofre queda em 2020, mas deverá subir já em 2021

O Governo estima uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,9% este ano, devido à pandemia da covid-19, e prevê um crescimento de 4,3% em 2021. “Para 2020, perspetiva-se uma forte contração da economia portuguesa, em resultado do choque económico provocado pela pandemia da doença covid-19 e das medidas de contenção implementadas”, lê-se no documento.

O Governo estima que o impacto ocorra principalmente no segundo trimestre do ano, “após a quebra de 2,3 % registada no primeiro trimestre de 2020”. O crescimento do PIB em 2019 foi de 2,2%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) citados no documento.

A taxa de desemprego sobe em 2020 e desce já em 2021

O Governo de António Costa prevê uma taxa de desemprego este ano de 9,6% e de 8,7% em 2021. "Em virtude do efeito das medidas de apoio ao emprego adotadas [no âmbito da pandemia da covid-19], estima-se que a redução no emprego seja significativamente inferior à redução do PIB", lê-se nas explicações que acompanham o quadro macroeconómico.

Em 2019, a taxa de desemprego foi de 6,5%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) citados no documento.

Governo prevê inflação a recuar este ano e a aumentar em 2021

A estimativa contemplada no Plano de Estabilização Económica e Financeira é de que a taxa de inflação recue 0,2% em 2020 e cresça 0,4% no próximo ano.

"Relativamente à evolução nos preços, a inflação, medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), deverá recuar 0,2%, após registar um crescimento de 0,3 % em 2019", lê-se no documento.

Exportações seguem o mesmo padrão de queda em 2020 e aumento em 2021

As exportações devem cair 15,4% este ano e crescer 8,4% em 2021. "Estima-se que a pandemia tenha um efeito negativo na procura externa relevante para as exportações portuguesas em 2020, prevendo-se uma redução de 15,4% nas exportações, após registar-se um crescimento de 3,7% em 2019. Parte deste efeito reflete uma redução nas exportações de serviços do setor do turismo, onde o impacto da pandemia se espera particularmente severo", lê-se nas explicações que acompanham o cenário macroeconómico traçado pelo Governo.

Quanto às importações de bens e serviços, o executivo estima uma redução de 11,4% este ano e um crescimento de 7% em 2021. Em 2019, as importações, segundo dados do INE citados no documento, cresceram 5,3%.